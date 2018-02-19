Бобслеисты из ФРГ и Канады поделили золото Олимпийских игр

Канадские и немецкие бобслеисты поделили победу в соревнованиях двухместных экипажей на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Канадцы Джастин Криппc и Александр Кoпач, а также немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис по сумме четырех попыток показали одинаковое время — 3 минуты 16,86 секунды, передает RT.

Бронзовые медали достались спортсменам из Латвии Оскарсу Мелбардису и Янису Стренге.

Ранее 19 февраля сообщалось, что женская команда России по керлингу одержала победу над сборной Дании. Встреча завершилась со счетом 8:7.