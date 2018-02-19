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Российские хоккеистки уступили канадкам в полуфинале олимпийского турнира

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Хоккеистки сборной России уступили команде Канады в полуфинальном матче олимпийского турнира. Теперь россиянки поборются с командой Финляндии за бронзовые медали Олимпиады.

Встреча, состоявшаяся в Канныне, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу канадок.

Матч за бронзовые медали пройдет 21 февраля.

Финальная встреча между сборными Канады и США запланирована на 23 февраля.

Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпиады 17 февраля, одержав победу над сборной Швейцарии со счетом 5:2.

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