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Российские керлингистки обыграли датчанок в Пхёнчхане

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Фото: REUTERS/Cathal McNaughton
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Женская команда России по керлингу 19 февраля одержала победу над сборной Дании на Олимпиаде в Южной Корее.

Встреча в рамках кругового олимпийского турнира завершилась со счетом 8:7.

Тем не менее, как сообщает «Спорт-Экспресс», россиянки лишились права попасть в полуфинал и бороться за медали. У них только две победы по итогам семи игр и восьмое место в турнирной таблице.

Сборная России на Играх выступает в составе Виктории Моисеевой (скип), Ульяны Васильевой, Галины Арсенькиной, Юлии Гузиевой и Юлии Портуновой.

Рано утром 19 февраля стало известно, что команда керлингисток из России проиграла швейцаркам со счетом 11:2.

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