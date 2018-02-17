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Российские керлингистки проиграли команде США в Пхёнчхане

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Фото: REUTERS/John Sibley
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Российская женская сборная по керлингу скипа Виктории Моисеевой проиграла команде США на групповом этапе соревнований на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Матч россиянок и американок завершился со счетом 7:6 в пользу команды США, причем американки смогли добиться победы только в экстра-энде. На протяжении всего матча команды шли почти вровень. Так, к середине встречи команда США выигрывала с преимуществом всего в один камень — 5:4, однако уже в шестом энде россиянки сравняли счет. Команда США затем снова вышла вперед всего на один камень, однако в заключительном энде у россиянок было право последнего броска, которым они сравняли счет и перевели матч в экстра-энд.

В нем в предпоследнем броске россиянки ошиблись, и американкам оставалось лишь точно воспользоваться перешедшим к ним правом последнего броска, что они и исполнили. Примечательно, что в этом броске скип сборной США также ошиблась, и камень американок удалось поставить ближе к центру дома лишь усилиями свипа всей американской команды.

В составе российской команды выступали Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева (вице-скип), Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.

Поражение от американок стало для российской команды уже третьим на олимпийском турнире. В первой встрече сборная России проиграла опытнейшей команде Великобритании, однако во втором матче смогла добиться победы над командой Китая. Затем россиянки уступили лидеру олимпийского турнира — команде Швеции.

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