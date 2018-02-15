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Российские керлингистки победили команду Китая в Пхенчхане

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российская женская сборная по керлингу скипа Виктории Моисеевой победила команду Китая в своем втором матче предварительного раунда на Олимпиаде в Пхенчхане.

Для победы россиянкам потребовался экстра-энд, так как основные 10 эндов завершились вничью. На протяжении всей встречи команды играли практически вровень, однако китаянки показывали лучший процент точности бросков, что к середине матча позволило им повести в счете на два очка. Россиянки смогли отыграться лишь в заключительном энде и перевели встречу в экстра-энд.

В решающей партии российские спортсменки всё же дали китаянкам шанс на победу. Для нее керлингисткам КНР нужно было последним броском просто завезти камень в дом, однако они совершили ошибку и победное очко досталось россиянкам. Встреча завершилась со счетом 7:6.

За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.

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