Женская сборная России по керлингу проиграла Великобритании на Олимпиаде

Женская сборная России проиграла команде Великобритании в стартовом матче кругового этапа олимпийского турнира по керлингу.

Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу британок. В следующем матче турнира 15 февраля россиянки встретятся с командой Китая.

Ранее российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали Олимпиады в дисциплине дабл-микст.

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