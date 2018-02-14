Женская сборная России по керлингу проиграла Великобритании на Олимпиаде
Женская сборная России проиграла команде Великобритании в стартовом матче кругового этапа олимпийского турнира по керлингу.
Встреча завершилась со счетом 10:3 в пользу британок. В следующем матче турнира 15 февраля россиянки встретятся с командой Китая.
Ранее российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали Олимпиады в дисциплине дабл-микст.
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