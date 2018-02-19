Российские керлингистки проиграли команде Швейцарии на Олимпиаде

Женская сборная России по керлингу скипа Виктории Моисеевой проиграла команде Швейцарии на Олимпиаде в Пхенчхане.

Игра со швейцарками завершилась со счетом 11:2 досрочно за преимуществом команды соперника. Швейцария могла обрести серьезное преимущество в счете еще во втором энде, однако последним броском скип швейцарок совершила ошибку — толкнула камень россиянок в доме, и он встал ближе к центру.

Для определения итогового положения камней в центре дома потребовалось участие судьи со специальным циркулем. Замер показал, что российский камень стоит ближе, и вместо того, чтобы сразу выиграть четыре или пять очков, швейцарки вывели вперед сборную России.

В составе российской команды в олимпийском турнире участвуют Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.