Соцсети высмеяли странную форму конькобежцев США

Пользователи соцсетей высмеяли форму сборной США по конькобежному спорту, которая выступала на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Внимание людей привлекла странная круглая вставка в паховой зоне, сильно контрастирующая с основным цветом костюма. Многие предположили, что вставка выполняет какую-то функцию, однако ее размещение всё же смотрится весьма странно.

«Кто бы ни был дизайнер конькобежцев сборной США, он либо юморист, либо извращенец, или и то и другое», — сказал один из комментаторов.

«Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на ягодицах», — подчеркнул другой.

Некоторые юзеры даже призвали расформировать американский Олимпийский комитет, который одобрил эти костюмы, указывает «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что на свитерах олимпийской сборной Норвегии нашли символику СС. Однако производители отказались снять костюмы с производства.