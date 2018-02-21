Прямой эфир
Сюжет:

Соцсети высмеяли странную форму конькобежцев США

0
Фото: Global Look Press/Kenjiro Matsuo/AFLO
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи соцсетей высмеяли форму сборной США по конькобежному спорту, которая выступала на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Внимание людей привлекла странная круглая вставка в паховой зоне, сильно контрастирующая с основным цветом костюма. Многие предположили, что вставка выполняет какую-то функцию, однако ее размещение всё же смотрится весьма странно.

«Кто бы ни был дизайнер конькобежцев сборной США, он либо юморист, либо извращенец, или и то и другое», — сказал один из комментаторов.

«Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на ягодицах», — подчеркнул другой.

Некоторые юзеры даже призвали расформировать американский Олимпийский комитет, который одобрил эти костюмы, указывает «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что на свитерах олимпийской сборной Норвегии нашли символику СС. Однако производители отказались снять костюмы с производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названо имя «самой великой мошенницы» в истории Олимпиады
Лукашенко пригрозил «растрясти» МОК из-за решения судьи на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017