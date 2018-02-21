Госдеп прокомментировал отмену встречи Пенса с представителем КНДР

Северная Корея отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в последний момент. Об этом сообщила представитель Госдепа США Хизер Науэрт, передает «РИА Новости».

В ведомстве также отметили, что сожалеют об этом.

«В последний момент официальные лица КНДР решили не проводить встречу. Мы сожалеем о том, что они не смогли воспользоваться этой возможностью», — сказала она.

Ранее стало известно, что Пенс собирался провести переговоры с сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеуле, однако встреча была отменена. Причиной стали высказывания американского политика о введении санкций в отношении Пхеньяна.