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Госдеп прокомментировал отмену встречи Пенса с представителем КНДР

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Северная Корея отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в последний момент. Об этом сообщила представитель Госдепа США Хизер Науэрт, передает «РИА Новости».

В ведомстве также отметили, что сожалеют об этом.

«В последний момент официальные лица КНДР решили не проводить встречу. Мы сожалеем о том, что они не смогли воспользоваться этой возможностью», — сказала она.

Ранее стало известно, что Пенс собирался провести переговоры с сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеуле, однако встреча была отменена. Причиной стали высказывания американского политика о введении санкций в отношении Пхеньяна.

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