Ким Чен Ын отметил день рождения отца посещением его мавзолея

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил мавзолей своего отца Ким Чен Ира — Кымсусанский мемориальный комплекс в Пхеньяне. 16 февраля в КНДР отмечается национальный праздник День сияющей звезды — день рождения бывшего лидера.

«Ким Чен Ын вошел в зал бессмертия, где покоится тело Ким Чен Ира, воздав ему дань памяти и совершив глубокий поклон», — сообщает официальное северокорейское агентство ЦТАК.

Праздничная публикация в газете «Нодон синмун» прославляет достижения бывшего лидера страны. «Великая победа нашей республики в деле создания государственных ядерных сил является частью достижений Ким Чен Ира», — цитирует статью ТАСС.

Ким Чен Ир, по разным данным, родился в 1941 или 1942 году, но дата его рождения установлена точно. Великий руководитель КНДР (титул Ким Чен Ира. — Ред.) находился у власти 17 лет, умер в 2011 году.

В мемориальном комплексе в Пхеньяне кроме прозрачного саркофага с телом вождя демонстрируется его черный Mercedes, яхта под названием «Чунсон» («Верность») и вагон его личного поезда.

Кроме того, здесь хранятся многочисленные награды покойного. В частности — четыре ордена имени Ким Ир Сена, 39 орденов и 150 медалей зарубежных стран. Ким Ир Сен был четырежды Героем КНДР, посмертно ему присвоено воинское звание генералиссимуса.

Сограждане считают умершего вождя главным проводником национальной политики «сонгун». Согласно этой концепции, развитие вооруженных сил является основным приоритетом государственной политики КНДР.