День рождения Ким Чен Ира отпразднуют во Владивостоке

Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня рождения северокорейского лидера Ким Чен Ира, пройдут во вторник во Владивостоке.

«Праздник пройдет в отеле «Гавань», где лидер КНДР останавливался, когда был во Владивостоке», — сообщили «РИА Новости» в генконсульстве КНДР.

Гостям праздника представят посвященный Ким Чен Иру цветок кимченирию, выведенный японским ботаником-селекционером Мототеру Камо. Участники мероприятия ознакомятся с книгами, фотографиями и фильмами, посвященными знаменитому северокорейскому политику.

«На празднике будут вспоминать и рассказывать о местах и мероприятиях, которые посетил Ким Чен Ир во время пребывания на Дальнем Востоке», — добавили в генконсульстве.

День рождения Ким Чен Ира, 16 февраля, является государственным праздником в Северной Корее. Его официальное название — День путеводной звезды.

С 1944 года Ким Чен Ир был руководителем Корейской Народно-Демократической Республики, генсекретарем Трудовой партии Кореи и председателем Комитета обороны КНДР. Сын основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, Ким Чен Ир скончался в декабре 2011 года.