На открытии Олимпиады-2018 появились двойники Ким Чен Ына и Трампа

На церемонии открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане появились двойники лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Многие зрители и представители медиа успели сфотографировать фейковых лидеров США и КНДР. Фотосессия с двойниками проходила на нижних трибунах.

Kim Jong Un and Donald Trump impersonators are apparently in the building 👀 #OpeningCeremony pic.twitter.com/cLyoK9kDi0

Фотографии были опубликованы в аккаунтах спортивных СМИ — Yahoo Sports и Sports Illustrated в социальной сети Twitter.

Fake Donald Trump and Kim Jong Un crashed the Opening Ceremony... and were promptly escorted away https://t.co/WfTW2iA8mz pic.twitter.com/qj6j0bjXrn