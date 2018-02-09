Российские спортсмены вышли на церемонию открытия Олимпиады-2018

Атлеты из России вышли на парад спортсменов во время церемонии открытия зимних Игр в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом, сообщает «РИА Новости».

Россияне появились на олимпийском стадионе 55-ми по счету после австрийцев. Знаменосцем у нашей команды был волонтер. Всего в церемонии приняли участие около 80 атлетов из РФ.

Соревнования проходят с 9 по 25 февраля, в них принимают участие спортсмены из 92 стран.

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru: Зимние Олимпийские игры — 2018