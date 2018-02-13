Сеул пытался организовать встречу Пенса и сестры Ким Чен Ына на ОИ

Власти Южной Кореи в первые дни Олимпиады в Пхёнчхане пытались организовать встречу прибывших на открытие Игр вице-президента США Майкла Пенса и сестры лидера КНДР Ким Чен Ына — кандидата в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен, которая возглавила северокорейскую делегацию.

Как сообщает японская газета The Asahi Shimbun, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе отдельных контактов с Пенсом и Ким Ё Чен лично просил их пойти на встречу. Однако беседа не состоялась из-за нежелания обеих сторон.

При этом Пенс отказался даже находиться рядом с представителями КНДР на церемонии открытия Олимпиады. Отмечается, что США не намерены идти на контакты, когда КНДР не демонстрирует признаков отказа от ракетно-ядерной программы.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи и сестра лидера КНДР пожали друг другу руки на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.



