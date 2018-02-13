Южная Корея сократит период допросов перебежчиков из КНДР

Власти Южной Кореи сократят регламентируемый законом период допроса перебежчиков из КНДР со 180 до 90 дней, сообщили южнокорейские СМИ.

Как сообщило агентство Yonhap, поправки о сокращении периода допросов будут рассмотрены кабмином Южной Кореи во вторник. По действующим законам перебежчики из КНДР изолируются на полгода, в течение которых подвергаются интенсивным допросам со стороны спецслужб. В случае успешного прохождения допросов перебежчикам дают южнокорейский паспорт и финансовую поддержку от государства, передает ТАСС.

В правительстве Южной Кореи полагают, что 180 дней — это слишком большой срок для допросов, который может нарушать права человека.