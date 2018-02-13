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Южная Корея сократит период допросов перебежчиков из КНДР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Власти Южной Кореи сократят регламентируемый законом период допроса перебежчиков из КНДР со 180 до 90 дней, сообщили южнокорейские СМИ.

Как сообщило агентство Yonhap, поправки о сокращении периода допросов будут рассмотрены кабмином Южной Кореи во вторник. По действующим законам перебежчики из КНДР изолируются на полгода, в течение которых подвергаются интенсивным допросам со стороны спецслужб. В случае успешного прохождения допросов перебежчикам дают южнокорейский паспорт и финансовую поддержку от государства, передает ТАСС.

В правительстве Южной Кореи полагают, что 180 дней — это слишком большой срок для допросов, который может нарушать права человека.

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