КНДР осудила санкции США и назвала их «актом войны»

Пхеньян будет рассматривать любую блокаду со стороны США в отношении КНДР как акт войны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сославшись на официально заявление МИДа страны.

«Любая блокада против нас будет рассматриваться как акт войны», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя внешнеполитического ведомства страны.

23 февраля США вводят санкции в отношении КНДР, пакет которых уже назван «крупнейшим».

Минфин США заявил, что в санкционный список будут включены 28 судов и 27 транспортных и судоходных компаний, которые помогают КНДР обходить ранее введенные ограничительные меры. Также в списке числится одно физическое лицо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этими санкциями он отсекает поступление топлива и доходов в казну Северной Кореи от торговли.