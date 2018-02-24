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В Совфеде предсказали возможные последствия удара США по КНДР

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Фото: REUTERS/KCNA
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Любой удар по Северной Корее приведет к вовлечению в конфликт ядерных держав –– России и Китая. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Так сенатор прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о готовности перейти ко «второй печальной для всего мира фазе» воздействия на КНДР, если санкции против Пхеньяна не дадут результата.

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«Я не знаю, чего добивается такими заявлениями и действиями Трамп. Нужно помнить, что КНДР граничит с Россией и Китаем, ядерными державами. И любой удар по Пхеньяну чреват уже большим конфликтом», — приводит «РИА Новости» слова Джабарова.

Сенатор подчеркнул, что в случае удара США по КНДР Пхеньян при любых разрушениях сможет нанести ответный удар.

«И стоит отметить, что эти заявления звучат, когда появилась перспектива контакта, диалога с Пхеньяном. Такое ощущение, что Вашингтону это невыгодно, что им нужен конфликт», — подытожил Джабаров, выразив надежду, что в США найдутся «холодные головы», которые предостерегут Трампа от необдуманных решений.

23 февраля Вашингтон ввел новый пакет санкций в отношении КНДР. Ограничения, в частности, затронувшие 27 организаций и одно физическое лицо, призваны остановить развитие ядерной и ракетной программы КНДР.

В начале года в политической ситуации на Корейском полуострове наметилось потепление. Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров и достигли согласия об участии КНДР в Олимпийских играх. На открытие соревнований прибыла высокопоставленная северокорейская делегация, которая передала приглашение в КНДР южнокорейскому президенту Мун Чже Ину.

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