США грозят перейти ко «второй фазе» при отсутствии эффекта от санкций против КНДР

Если санкции против КНДР не дадут эффекта, то США перейдут ко «второй фазе», которая будет жесткой и печальной для всего мира, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Австралии Малколмом Тернбуллом.

«Посмотрим. Не думаю, что разыгрывал бы именно эту карту, но если санкции не сработают, то нам придется переходить ко второй фазе. Вторая фаза может быть очень жесткой и очень печальной для мира», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Трамп выразил надежду, что санкции все же принесут результат.

23 февраля США объявили о введении крупнейшего пакета санкций против КНДР для противодействия ядерной деятельности Пхеньяна. В санкционный список включены 28 судов и 27 транспортных и судоходных компаний, которые помогают КНДР обходить ранее введенные ограничительные меры. Также в нем есть одно физическое лицо.

Острая фаза кризиса на Корейском полуострове началась в августе 2017 года, когда Пхеньян протестировал баллистические ракеты и заявил об успешном испытании водородной бомбы. В ответ Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, самые строгие в XXI веке.