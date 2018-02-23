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США грозят перейти ко «второй фазе» при отсутствии эффекта от санкций против КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Если санкции против КНДР не дадут эффекта, то США перейдут ко «второй фазе», которая будет жесткой и печальной для всего мира, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Австралии Малколмом Тернбуллом.

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«Посмотрим. Не думаю, что разыгрывал бы именно эту карту, но если санкции не сработают, то нам придется переходить ко второй фазе. Вторая фаза может быть очень жесткой и очень печальной для мира», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом Трамп выразил надежду, что санкции все же принесут результат

23 февраля США объявили о введении крупнейшего пакета санкций против КНДР для противодействия ядерной деятельности Пхеньяна. В санкционный список включены 28 судов и 27 транспортных и судоходных компаний, которые помогают КНДР обходить ранее введенные ограничительные меры. Также в нем есть одно физическое лицо.

Острая фаза кризиса на Корейском полуострове началась в августе 2017 года, когда Пхеньян протестировал баллистические ракеты и заявил об успешном испытании водородной бомбы. В ответ Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, самые строгие в XXI веке.

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