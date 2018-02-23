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Постпред США назвала причину активизации диалога Сеула и Пхеньяна

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Фото: Global Look Press/Zhang Li/Xinhua
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Пхеньян решил вступить в диалог с Сеулом только из-за трудной ситуации, сложившейся в КНДР вследствие введения санкций. Такое мнение высказала постпред США при ООН Никки Хейли в ходе выступления в Институте политики Чикагского университета.

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«Санкции оказывают серьезное воздействие. У режима всё меньше и меньше средств, чтобы расходовать их на испытания баллистических ракет, и меньше возможностей, чтобы угрожать этими испытаниями другим странам... Именно из-за этого — а не из-за чего-то другого — режим [главы КНДР] Ким Чен Ына активизировал контакты с Южной Кореей», — приводит ее слова ТАСС.

Хейли добавила, что отправка болельщиков в Пхеньян была «жестом отчаяния, а не проявлением национальной гордости».

В начале 2018 года по инициативе Пхеньяна начались межкорейские переговоры, результатом которых стала отправка делегации КНДР, состоящей из более чем 500 спортсменов, чиновников и артистов, на Олимпиаду-2018.

Игры также посетила делегация КНДР, в состав который вошла сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Они провели переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и передали ему приглашение посетить Пхеньян.

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