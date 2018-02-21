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Премьер Японии рассказал о переданном в Пхёнчхане личном послании Ким Чен Ыну

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Фото: Global Look Prees/Maurizio Gambarini
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что сумел передать личное устное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщает агентство «Киодо».

 По словам Абэ, на приеме в честь открытия Олимпиады он имел возможность поговорить с главой северокорейской делегации Ким Ён Намом, который является председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР.

«Я использовал уникальный шанс, который мог предоставиться только там. Я попросил его лично передать председателю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну позицию нашей страны по проблеме похищенных [японских граждан], наше отношение к ядерной и ракетной программе Северной Кореи», –– сказал премьер Японии.

Токио неоднократно заявлял о намерении совместно с США продолжить давление на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от развития ядерной и ракетной программ.

Также Япония требует расследования вопроса о похищенных в КНДР более 20 лет назад японских гражданах.

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 японцев и позволил пятерым вернуться на родину.

19 февраля Абэ и начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли подтвердили намерение расширять совместное сотрудничество и привлечь Южную Корею для решения проблемы КНДР.

7 февраля США и Япония договорились о подготовке новых «жестких и агрессивных» экономических санкций против Пхеньяна.

Токио подчеркнул, что никогда не признает КНДР ядерной державой.

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