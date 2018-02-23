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Трамп рассчитывает на позитивные сдвиги в ситуации вокруг КНДР

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивные сдвиги в ситуации на Корейском полуострове. Об этом он сообщил во время выступления в пятницу, 23 февраля, на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

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«Мы сегодня ввели самые жесткие санкции за все время в отношении этой страны. И, откровенно говоря, будем надеяться, что произойти может нечто позитивное. Посмотрим», — сказал Трамп.

Президент США в пятницу, 23 февраля, объявил о введении крупнейшего пакета санкций против КНДР, чтобы лишить власти республики средств для финансирования ядерной программы. По информации Минфина США, в санкционный список включены 28 судов и 27 транспортных и судоходных компаний, которые помогают Северной Корее обходить ранее введенные ограничительные меры. Также в нем числится одно физическое лицо.

Острая фаза кризиса на Корейском полуострове началась в августе 2017 года, когда Пхеньян протестировал баллистические ракеты и заявил об успешном испытании водородной бомбы. В ответ Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР. Резолюция 2375 установила самый строгий режим ограничений во всемирной организации в XXI веке.

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