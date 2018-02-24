Прямой эфир

США пригрозили усилить давление на КНДР через ООН

0
Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США продолжат усиливать давление на КНДР всеми возможными средствами, в частности, с помощью ООН, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли. Ее заявление опубликовано на сайте постпредства США. 

Азиатские разногласия
В 2017 году в регионе не разрешился ни один старый конфликт и возникли новые очаги напряженности

Дипломат рассказала, что направила санкционному комитету ООН по КНДР список компаний, которые незаконно помогают Северной Корее получить нефть и продать уголь в обход санкций. По ее словам, вместе со списком представлены и неопровержимые доказательства контрабанды. 

«Мы наращиваем давление на северокорейский режим, мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе работу с нашими союзниками и в ООН, чтобы усилить давление, пока КНДР не изменит курс. Мир не примет Северную Корею как ядерную державу», — сказала Хейли.

23 февраля США объявили о введении крупнейшего пакета санкций против КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия. В санкционный список включены 55 компаний, которые помогают КНДР обходить ранее введенные ограничительные меры. Также в нем числится одно физлицо.

При этом американский президент Дональд Трамп предупредил, что если санкции против КНДР не дадут эффекта, то США перейдут ко «второй фазе» — более жесткой и печальной для всего мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпред США назвала причину активизации диалога Сеула и Пхеньяна
Корея сближает
Посольство США в РФ назвало пути с которых Москва и Вашингтон могли бы начать выход из кризиса в отношениях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017