США пригрозили усилить давление на КНДР через ООН

США продолжат усиливать давление на КНДР всеми возможными средствами, в частности, с помощью ООН, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли. Ее заявление опубликовано на сайте постпредства США.

Дипломат рассказала, что направила санкционному комитету ООН по КНДР список компаний, которые незаконно помогают Северной Корее получить нефть и продать уголь в обход санкций. По ее словам, вместе со списком представлены и неопровержимые доказательства контрабанды.

«Мы наращиваем давление на северокорейский режим, мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе работу с нашими союзниками и в ООН, чтобы усилить давление, пока КНДР не изменит курс. Мир не примет Северную Корею как ядерную державу», — сказала Хейли.

23 февраля США объявили о введении крупнейшего пакета санкций против КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия. В санкционный список включены 55 компаний, которые помогают КНДР обходить ранее введенные ограничительные меры. Также в нем числится одно физлицо.

При этом американский президент Дональд Трамп предупредил, что если санкции против КНДР не дадут эффекта, то США перейдут ко «второй фазе» — более жесткой и печальной для всего мира.