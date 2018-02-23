Прямой эфир
Сюжет:

США ввели крупнейший пакет санкций против КНДР

0
Фото: REUTERS/KCNA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США расшили санкционные списки в отношении КНДР, добавив в них 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Российских лиц и организаций в списке нет, единственное фигурирующее в новом пакете физические лицо – гражданин Китая, уточняет ТАСС.

Азиатские разногласия
В 2017 году в регионе не разрешился ни один старый конфликт и возникли новые очаги напряженности

Представитель администрации США на брифинге заявила журналистам, что данные ограничения – самые серьезные из тех, которые когда-либо принимались в адрес КНДР.  По ее словам, санкции направлены против судоходства и торговых компаний Северной Кореи.

«Мы вводим санкции против 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и против одного физлица из стран по всему миру, включая Северную Корею, Китай, Сингапур, Тайвань и другие», – цитирует слова представителя «РИА Новости»

Она также отметила, что санкции охватывают практически весь мир. 

Ранее Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций с целью лишить властей КНДР средств для финансирования ядерной программы.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за ракетных и ядерных испытаний КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России
Госдеп отказался снимать санкции с РФ до ее отказа от «агрессивного поведения»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017