США ввели крупнейший пакет санкций против КНДР

Власти США расшили санкционные списки в отношении КНДР, добавив в них 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Российских лиц и организаций в списке нет, единственное фигурирующее в новом пакете физические лицо – гражданин Китая, уточняет ТАСС.

Представитель администрации США на брифинге заявила журналистам, что данные ограничения – самые серьезные из тех, которые когда-либо принимались в адрес КНДР. По ее словам, санкции направлены против судоходства и торговых компаний Северной Кореи.

«Мы вводим санкции против 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и против одного физлица из стран по всему миру, включая Северную Корею, Китай, Сингапур, Тайвань и другие», – цитирует слова представителя «РИА Новости».

Она также отметила, что санкции охватывают практически весь мир.

Ранее Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций с целью лишить властей КНДР средств для финансирования ядерной программы.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за ракетных и ядерных испытаний КНДР.