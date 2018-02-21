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Госдеп отказался снимать санкции с РФ до ее отказа от «агрессивного поведения»

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Фото: Depositphotos
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Санкции США против России будут продолжены до тех пор, пока «агрессивное поведение» Москвы не прекратится. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, выступая перед украинскими студентами в Киеве.

«Санкции сориентированы на невыполнение Минских договоренностей, на продолжение агрессии на востоке Украины, на аннексию Крыма, они будут продолжены», — цитирует его «Интерфакс».

Салливан подчеркнул, что «пока такое поведение РФ не изменится, санкции будут продолжаться».

Вместе с тем представитель Госдепа заявил, что нет причин для беспокойства в вопросе предоставления Украине оборонительного вооружения.

«Наше вооружение будет предоставлено нашим союзникам на Украине, чтобы защитить территориальную целостность», — подчеркнул он.

Ранее 21 февраля представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что ведомство может ввести санкции в отношении 13 россиян, чьи имена внесены в так называемый «список Мюллера». Спецпрокурор США Роберт Мюллер, проводящий расследование о «вмешательстве РФ» в американские выборы, ранее обвинил 13 граждан РФ и три российские компании в «сговоре против США». Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения абсурдными.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает ответные меры на возможные санкции США против россиян из «списка Мюллера».

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