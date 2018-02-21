Госдеп отказался снимать санкции с РФ до ее отказа от «агрессивного поведения»

Санкции США против России будут продолжены до тех пор, пока «агрессивное поведение» Москвы не прекратится. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан, выступая перед украинскими студентами в Киеве.

«Санкции сориентированы на невыполнение Минских договоренностей, на продолжение агрессии на востоке Украины, на аннексию Крыма, они будут продолжены», — цитирует его «Интерфакс».

Салливан подчеркнул, что «пока такое поведение РФ не изменится, санкции будут продолжаться».

Вместе с тем представитель Госдепа заявил, что нет причин для беспокойства в вопросе предоставления Украине оборонительного вооружения.

«Наше вооружение будет предоставлено нашим союзникам на Украине, чтобы защитить территориальную целостность», — подчеркнул он.

Ранее 21 февраля представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что ведомство может ввести санкции в отношении 13 россиян, чьи имена внесены в так называемый «список Мюллера». Спецпрокурор США Роберт Мюллер, проводящий расследование о «вмешательстве РФ» в американские выборы, ранее обвинил 13 граждан РФ и три российские компании в «сговоре против США». Представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения абсурдными.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает ответные меры на возможные санкции США против россиян из «списка Мюллера».