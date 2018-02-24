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В Сеуле назвали цель ужесточения американских санкций против КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Benoit Doppagne
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МИД Южной Кореи видит в ужесточении санкций Соединенных Штатов против КНДР приверженность Вашингтона мирному урегулированию на полуострове. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Республики Корея.

«Это стало подтверждением желания США продвигаться к мирному и дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной проблемы», — приводит ТАСС комментарий представителя министерства.

Он также подчеркнул, что Сеул расценивает новые ограничительные меры как очередную попытку поставить Пхеньян на путь денуклеаризации. По словам представителя МИДа, власти Южной Кореи и дальше будут продолжать сотрудничество с США в этом вопросе.

23 февраля Соединенные Штаты ввели новый пакета санкций в отношении КНДР, который затронул 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Ограничительные меры поддержали Австралия и Япония.

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