В Сеуле назвали цель ужесточения американских санкций против КНДР

МИД Южной Кореи видит в ужесточении санкций Соединенных Штатов против КНДР приверженность Вашингтона мирному урегулированию на полуострове. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Республики Корея.

«Это стало подтверждением желания США продвигаться к мирному и дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной проблемы», — приводит ТАСС комментарий представителя министерства.

Он также подчеркнул, что Сеул расценивает новые ограничительные меры как очередную попытку поставить Пхеньян на путь денуклеаризации. По словам представителя МИДа, власти Южной Кореи и дальше будут продолжать сотрудничество с США в этом вопросе.

23 февраля Соединенные Штаты ввели новый пакета санкций в отношении КНДР, который затронул 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Ограничительные меры поддержали Австралия и Япония.