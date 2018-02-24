Прямой эфир
Сюжет:

США намерены усилить контроль за перехватом судов в АТР из-за КНДР

0
Фото: Global Look Press/Liang Shun/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон и его ключевые азиатские союзники намерены усилить меры по перехвату судов, которые подозреваются в нарушении санкций против КНДР. США собираются усилить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), передает ТАСС.

В АТР будут отправлены силы Береговой охраны США.

Белый дом, уточняется, не намерен вводить морскую блокаду Северной Кореи, которая будет расценена Пхеньяном как акт объявления войны.

В настоящее время США ведут переговоры с региональными партнерами о координации в деле ужесточения мер по перехвату, остановке и досмотру судов, заходящих в порты КНДР.

Несколько дней назад японский патрульный самолет обнаружил передачу груза на корабль КНДР. Данные факты говорят в пользу подозрений о незаконной передаче грузов в нарушение санкций против КНДР. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США грозят перейти ко «второй фазе» при отсутствии эффекта от санкций против КНДР
Абэ и главком сухопутных войск США подтвердили готовность оказывать давление на КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017