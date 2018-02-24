США намерены усилить контроль за перехватом судов в АТР из-за КНДР

Вашингтон и его ключевые азиатские союзники намерены усилить меры по перехвату судов, которые подозреваются в нарушении санкций против КНДР. США собираются усилить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), передает ТАСС.

В АТР будут отправлены силы Береговой охраны США.

Белый дом, уточняется, не намерен вводить морскую блокаду Северной Кореи, которая будет расценена Пхеньяном как акт объявления войны.

В настоящее время США ведут переговоры с региональными партнерами о координации в деле ужесточения мер по перехвату, остановке и досмотру судов, заходящих в порты КНДР.

Несколько дней назад японский патрульный самолет обнаружил передачу груза на корабль КНДР. Данные факты говорят в пользу подозрений о незаконной передаче грузов в нарушение санкций против КНДР.