Прямой эфир
Сюжет:

Трамп поблагодарил премьера Австралии за давление на Пхеньян

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Австралии Малколму Тернбуллу за поддержку давления на Северную Корею в целях денуклеаризации региона. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой правительства Австралийского Союза.

«Хочу поблагодарить премьера за поддержание мира и стабильности в регионе и участие в нашей кампании по оказанию максимального давления на Северную Корею», — заявил американский лидер.

Дональд Трамп подчеркнул, что страны мира должны противостоять «диктатуре, угрожающей миру ядерным оружием». Кроме того, глава США отметил успехи в сотрудничестве Вашингтона и Канберры в сфере борьбы с терроризмом, торговли, инвестиций и оборонной промышленности.

Сам премьер Австралии поддержал новые санкции США против КНДР и пообещал продолжить оказывать давление на власти Северной Кореи.

23 февраля минфин США сообщил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении Пхеньяна. Ограничительные меры затронули 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп рассчитывает на позитивные сдвиги в ситуации вокруг КНДР
В Совфеде назвали произволом и шантажом новые санкции США против КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017