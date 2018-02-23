Трамп поблагодарил премьера Австралии за давление на Пхеньян

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Австралии Малколму Тернбуллу за поддержку давления на Северную Корею в целях денуклеаризации региона. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой правительства Австралийского Союза.

«Хочу поблагодарить премьера за поддержание мира и стабильности в регионе и участие в нашей кампании по оказанию максимального давления на Северную Корею», — заявил американский лидер.

Дональд Трамп подчеркнул, что страны мира должны противостоять «диктатуре, угрожающей миру ядерным оружием». Кроме того, глава США отметил успехи в сотрудничестве Вашингтона и Канберры в сфере борьбы с терроризмом, торговли, инвестиций и оборонной промышленности.

Сам премьер Австралии поддержал новые санкции США против КНДР и пообещал продолжить оказывать давление на власти Северной Кореи.

23 февраля минфин США сообщил о введении крупнейшего пакета санкций в отношении Пхеньяна. Ограничительные меры затронули 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо.