В Совфеде назвали произволом и шантажом новые санкции США против КНДР

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что новый пакет санкций США против КНДР создает впечатление, что президент США Дональд Трамп заинтересован в усилении конфронтации, а не в разрешении проблем.

«Ну и какого эффекта добивается Трамп? Чтобы КНДР свернула свою переговорную активность?» – написал сенатор в Facebook.

По словам Косачева, власти Северной Кореи и так готовы отказаться от переговоров. В этой связи Минфин США превращается из финансового органа в «карательный, использующий доминирующее положение в мировой экономике сугубо в своих интересах», отметил он.

«Это дает еще больше поводов всем остальным участникам глобальных экономических процессов задуматься над механизмами защиты от откровенного произвола и шантажа США», – отметил член Совфеда.

Ранее 23 февраля сообщалось, что власти США расшили санкционные списки в отношении КНДР, добавив в них 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Трамп заявил, что главная цель новых ограничений – лишить властей КНДР средств для финансирования ядерной программы.