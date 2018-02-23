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В Совфеде назвали произволом и шантажом новые санкции США против КНДР

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что новый пакет санкций США против КНДР создает впечатление, что президент США Дональд Трамп заинтересован в усилении конфронтации, а не в разрешении проблем.

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«Ну и какого эффекта добивается Трамп? Чтобы КНДР свернула свою переговорную активность?» – написал сенатор в Facebook

По словам Косачева, власти Северной Кореи и так готовы отказаться от переговоров. В этой связи Минфин США превращается из финансового органа в «карательный, использующий доминирующее положение в мировой экономике сугубо в своих интересах», отметил он.

«Это дает еще больше поводов всем остальным участникам глобальных экономических процессов задуматься над механизмами защиты от откровенного произвола и шантажа США», – отметил член Совфеда.

Ранее 23 февраля сообщалось, что власти США расшили санкционные списки в отношении КНДР, добавив в них 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Трамп заявил, что главная цель новых ограничений – лишить властей КНДР средств для финансирования ядерной программы.

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