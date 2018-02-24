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Япония поддержала новые американские санкции против Северной Кореи

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Artur Widak
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Власти Японии поддерживают новые американские санкции в отношении КНДР из-за продолжения разработки ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяном. Об этом сообщил советник премьер-министра страны Кэнтаро Соноура, передает телеканал NHK.

По его словам, в последнее время в регионе наметились позитивные тенденции, такие как возобновление диалога Севера и Юга, однако Пхеньян до сих пор не отказался от своей ядерной программы.

«Поскольку Северная Корея не прекратила разработку ядерного оружия и ракет, мы максимально усиливаем давление. Мы приветствуем американские санкции», — заявил советник главы японского правительства.

Он также отметил, что власти Японии изучат, каким образом правительство страны сможет содействовать инициативам США в этом вопросе.

23 февраля минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении КНДР. Ограничительные меры затронули 27 организаций, 28 судов и одно физическое лицо. Кроме того, постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон также усилит давление на Пхеньян внутри всемирной организации.

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