Делегация КНДР пообещала содействовать миру после визита в Южную Корею

Официальная делегация КНДР во главе с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем вернулась на родину, завершив трехдневный визит в Южную Корею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

В ходе визита в Республику Корея члены северокорейской делегации провели рабочий завтрак с главой этого министерства южнокорейского объединения Чо Мён Гюном и директором Национальной разведывательной службы Со Хуном. Подчеркивается, что стороны отметили успешное проведение зимней Олимпиады в Пхёнчхане благодаря межкорейскому сотрудничеству. Кроме того, представители двух стран договорились о продолжении взаимодействия в деле установления мира на Корейском полуострове. По итогам визита в соседнее государство делегация из КНДР пообещала содействовать миру, развивая отношения с Сеулом и Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что представители Сеула и Пхеньяна в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе приступили к переговорам, касающимся участия спортсменов из КНДР на предстоящей Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.