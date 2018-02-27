Прямой эфир

Сеул и Пхеньян обсуждают участие спортсменов из КНДР в Паралимпиаде-2018

0
Фото: Global Look Press/Annegret Hilse/SVEN SIMON
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители Сеула и Пхеньяна в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе приступили к переговорам, касающимся участия спортсменов из КНДР на предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта. Об этом сообщает телеканал KBS.

Отмечается, что Международный паралимпийский комитет намерен принять решение о численности сборной КНДР и дисциплинах, в которых она будет представлена, на основе договоренностей, достигнутых по итогам встречи представителей двух стран.

Как сообщал портал iz.ru, в середине января текущего года КНДР и Южная Корея впервые за 12 лет договорились выйти на церемонию открытия зимних Олимпийских игр под одним флагом. Помимо этого, единая корейская команда выступила на прошедшей Олимпиаде в соревнованиях по женскому хоккею. Этого удалось достигнуть благодаря нескольким раундам переговоров в пограничном пункте Пханмунджом.

Зимние Олимпийские игры прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спортсменов из КНДР в олимпийском Пхёнчхане проверят на допинг
КНДР хочет отправить своих спортсменов на Паралимпиаду

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017