Сеул и Пхеньян обсуждают участие спортсменов из КНДР в Паралимпиаде-2018

Представители Сеула и Пхеньяна в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе приступили к переговорам, касающимся участия спортсменов из КНДР на предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта. Об этом сообщает телеканал KBS.

Отмечается, что Международный паралимпийский комитет намерен принять решение о численности сборной КНДР и дисциплинах, в которых она будет представлена, на основе договоренностей, достигнутых по итогам встречи представителей двух стран.

Как сообщал портал iz.ru, в середине января текущего года КНДР и Южная Корея впервые за 12 лет договорились выйти на церемонию открытия зимних Олимпийских игр под одним флагом. Помимо этого, единая корейская команда выступила на прошедшей Олимпиаде в соревнованиях по женскому хоккею. Этого удалось достигнуть благодаря нескольким раундам переговоров в пограничном пункте Пханмунджом.

Зимние Олимпийские игры прошли в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.