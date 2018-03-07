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США вводят новые санкции против КНДР за использование химоружия

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Petter Arvidson
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США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом в среду, 7 марта, сообщает госдепартамент.

«Эти санкции дополняют существующие в США всеобъемлющие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности. Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что 22 февраля США определили, что Пхеньян якобы использовал боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама. Брат Ким Чен Ына был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпур.

Малайзийские власти в октябре прошлого года отправили в КНДР 12 личных вещей Ким Чен Нама. В их числе были куртка и сумка погибшего, на которых эксперты обнаружили следы отравляющего вещества.

По версии следствия, на брата лидера КНДР напали вьетнамка Зоан Тхи Хыонг и гражданка Индонезии Сити Аисье. Они измазали его лицо маслом с растворенным в нем нервно-паралитическим газом. Обеим обвиняемым может грозить смертная казнь. Женщины свою вину отрицают.

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