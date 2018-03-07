США вводят новые санкции против КНДР за использование химоружия

США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом в среду, 7 марта, сообщает госдепартамент.

«Эти санкции дополняют существующие в США всеобъемлющие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности. Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что 22 февраля США определили, что Пхеньян якобы использовал боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама. Брат Ким Чен Ына был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпур.

Малайзийские власти в октябре прошлого года отправили в КНДР 12 личных вещей Ким Чен Нама. В их числе были куртка и сумка погибшего, на которых эксперты обнаружили следы отравляющего вещества.

По версии следствия, на брата лидера КНДР напали вьетнамка Зоан Тхи Хыонг и гражданка Индонезии Сити Аисье. Они измазали его лицо маслом с растворенным в нем нервно-паралитическим газом. Обеим обвиняемым может грозить смертная казнь. Женщины свою вину отрицают.