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Трамп позитивно оценил усилия Пхеньяна по переговорам с КНДР

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andrew Harrer
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Президент США Дональд Трамп назвал позитивными заявления о встрече лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, которая ожидается в конце апреля.

С такими словами он выступил перед журналистами в Белом доме до переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Трамп назвал «позитивными заявления, которые приходят из Северной Кореи и Южной Кореи». Он также заявил о несомненном успехе в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова, передает ТАСС.

Ранее 7 марта стало известно, что США ввели санкции против Северной Кореи за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата Ким Чен Ына.

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