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Трамп считает желание КНДР начать переговоры своей заслугой

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп считает, что это он заставил КНДР предложить переговоры. Об этом он завил журналистам, которые поинтересовались, благодаря чему появилось неожиданное желание Пхеньяна вести переговоры.

«Мне», — ответил президент США, которого цитирует «РИА Новости».

После паузы он добавил, что «похоже, этого никто не понял».

Также Трамп заявил о несомненном успехе в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова.

Во вторник, 6 марта, власти Северной Кореи заявили, что страна готова приостановить ракетные и ядерные испытания и провести прямые переговоры с США. Также Пхеньян пообещал не применять вооружения любого вида против Южной Кореи. И заверил, что страна откажется от ядерного оружия в случае гарантии безопасности страны.

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