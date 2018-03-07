Трамп считает желание КНДР начать переговоры своей заслугой

Президент США Дональд Трамп считает, что это он заставил КНДР предложить переговоры. Об этом он завил журналистам, которые поинтересовались, благодаря чему появилось неожиданное желание Пхеньяна вести переговоры.

«Мне», — ответил президент США, которого цитирует «РИА Новости».

После паузы он добавил, что «похоже, этого никто не понял».

Также Трамп заявил о несомненном успехе в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова.

Во вторник, 6 марта, власти Северной Кореи заявили, что страна готова приостановить ракетные и ядерные испытания и провести прямые переговоры с США. Также Пхеньян пообещал не применять вооружения любого вида против Южной Кореи. И заверил, что страна откажется от ядерного оружия в случае гарантии безопасности страны.