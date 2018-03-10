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Японская оппозиция требует отставки правительства Абэ

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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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В Японии оппозиционные партии требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. Это требование озвучила, в частности, в субботу, 10 марта, Коммунистическая партия Японии (КПЯ).

Речь идет о скандале, в котором минфин и главное налоговое управление обвиняются в фальсификации документов, связанных с продажей госземли националистической организации «Моритомо гакуэн» по цене в семь раз дешевле рыночной, передает ТАСС.

Скандал длится в Японии уже второй год. 9 марта глава налогового управления страны Нобухиса Сагава подал в отставку и признался в даче ложных показаний в парламенте. Его уход нанес ощутимый репутационный удар по Синдзо Абэ и его главному соратнику — вице-премьеру и министру финансов Таро Асо. Сообщается, что они долгое время защищали Сагаву от нападок оппозиции и назначили его главой налогового управления.

Скандал вокруг «Моритомо гакуэн» и ее связей с семьей японского премьера разгорелся в начале прошлого года после обнародования деталей одной из земельных сделок организации. Оппозиция выяснила, что «Моритомо гакуэн» собирается открыть частную начальную школу и приобрела участок земли по бросовой цене в городе Тоёнака. Супруга премьера Акиэ Абэ должна была стать почетным директором этой школы, но позднее отказалась.

Год назад Демократическая партия Японии требовала вызвать Акиэ Абэ на слушания в парламент в связи со скандалом вокруг этой частной школы. Ее подозревали в покровительстве частному учреждениию. Также появились сомнения в чистоте получения гослицензии для создания школы «Моритомо Гакуэн». Кроме того, выяснилось, что жена премьер-министра несколько раз наносила визит в детский сад, принадлежащий организации.

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