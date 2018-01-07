Абэ рассказал о межпартийном консенсусе при корректировке конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает на широкую поддержку корректировок конституции страны со стороны широкого спектра политических объединений.

Внесение поправок в основной закон Японии «будет проходить таким образом, который получит поддержку со стороны наибольшего числа партий», — сказал премьер.

Он уточнил, что «вопрос требует детальных и тщательных обсуждений» и какое-то временное ограничение на достижение консенсуса неуместно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Абэ в эфире телеканала NHK.

Как писал iz.ri, Синдзо Абэ надеется добиться изменения мирной конституции страны к 2020 году и закрепить в ее положениях существование сил самообороны. Японский премьер рассчитывает, что в обсуждении проекта поправок примут активное участие все жители архипелага.