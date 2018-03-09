Абэ в апреле посетит США и обсудит с Трампом проблему КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в апреле посетит США, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Об этом журналистам 9 марта сообщил сам глава японского правительства.

«У нас состоялся телефонный разговор с президентом Трампом. В апреле я отправлюсь с визитом в США, где хотел бы обсудить северокорейскую проблему с президентом», — сказал Абэ.

Политик «оценил перемены» в риторике Северной Кореи, «продемонстрировавшей готовность к денуклеаризации».

Вместе с тем Абэ подчеркнул, что «максимальное давление на Северную Корею будет продолжено до тех пор, пока она не предпримет конкретных действий» по денуклеаризации.

«В этом изменений в позиции Японии и США нет, и в этой позиции мы с президентом [Трампом] полностью сошлись», — сказал он.

Телефонный разговор лидеров Японии и США состоялся вскоре после того, как было объявлено о том, что президент США Дональд Трамп до мая текущего года готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее в марте власти КНДР заявили, что страна готова приостановить ракетные и ядерные испытания и провести прямые переговоры с США. Также Пхеньян пообещал не применять вооружения любого вида против Южной Кореи и уверил, что откажется от ядерного оружия в случае гарантии безопасности страны.