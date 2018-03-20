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Абэ намерен решить территориальный вопрос с РФ при жизни своего поколения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить территориальный вопрос и проблему мирного договора с Россией при жизни своего поколения.

Такое заявление политик сделал на встрече со школьниками из префектуры Хоккайдо, победившими на конкурсе устных выступлений, посвященных «северным территориям» (так в Японии называют южную часть Курил).

«Мы продолжим продвигать совместную с Россией экономическую деятельность на четырех северных островах и стремиться заключить мирный договор, решив территориальную проблему. Мы хотим решить эту проблему при нашем поколении и передать [это достижение] потомкам», — цитирует Синдзо Абэ агентство «Киодо».

В сентябре прошлого года в ходе встречи во Владивостоке президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили вопрос о мирном договоре и совместной деятельности на Южных Курилах.

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако их принадлежность оспаривается Японией.

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