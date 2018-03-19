Япония продолжит переговоры с Россией по спорным островам

Япония продолжит работать над развитием отношений с Россией и намерена продолжить переговоры по спорным территориям. С таким заявлением выступил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

«Мы хотим еще более продвигать сотрудничество, направленное на развитие японо-российских отношений», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Он подчеркнул, что Токио будет «настойчиво проводить переговоры» по Южным Курилам, которые японские власти считают своей территорией.

Это заявление был сделано в свете прошедших в России выборов президента. По последним данным, ЦИК РФ завершил обработку 99% проколов избирательных комиссий. Лидирует с большим отрывом действующий глава государства Владимир Путин (76,6%).

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако их принадлежность оспаривается Японией.