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Путин превзошел результат выборов 2012 года

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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За действующего президента России Владимира Путина проголосовали 45,7 млн избирателей. Глава государства превзошел результат, продемонстрированный на выборах 2012 года.

Тогда за Путина проголосовали 45 млн 602 тыс. 075 человек (63,6%). Прошлый результат удалось превзойти после обработки 87,13% протоколов.

По последним данным, действующий президент Владимир Путин набрал 76,34% голосов избирателей. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,12%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,88%). Ксения Собчак расположилась на четвертом месте (1,58%).

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