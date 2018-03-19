Путин превзошел результат выборов 2012 года
За действующего президента России Владимира Путина проголосовали 45,7 млн избирателей. Глава государства превзошел результат, продемонстрированный на выборах 2012 года.
Тогда за Путина проголосовали 45 млн 602 тыс. 075 человек (63,6%). Прошлый результат удалось превзойти после обработки 87,13% протоколов.
По последним данным, действующий президент Владимир Путин набрал 76,34% голосов избирателей. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,12%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,88%). Ксения Собчак расположилась на четвертом месте (1,58%).