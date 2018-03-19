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Собчак признала победу Путина на выборах президента России

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак («Гражданская инициатива») признала, что большинство избирателей проголосовали за действующего главы государства Владимира Путина. Об этом она заявила на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

Она отметила, что на текущий момент результат выборов можно считать окончательным. Собчак также подчеркнула, что недовольна своими результатами. 

После обработки 80% протоколов лидирует с большим отрывом действующий президент России Владимир Путин. За него проголосовали 76,18% избирателей.

Далее следуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,30%) и Владимир Жириновский (5,98%), Ксения Собчак набрала 1,5%. Остальные кандидаты не преодолели барьер в 1%.

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