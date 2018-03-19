Собчак признала победу Путина на выборах президента России

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак («Гражданская инициатива») признала, что большинство избирателей проголосовали за действующего главы государства Владимира Путина. Об этом она заявила на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

Она отметила, что на текущий момент результат выборов можно считать окончательным. Собчак также подчеркнула, что недовольна своими результатами.

После обработки 80% протоколов лидирует с большим отрывом действующий президент России Владимир Путин. За него проголосовали 76,18% избирателей.

Далее следуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,30%) и Владимир Жириновский (5,98%), Ксения Собчак набрала 1,5%. Остальные кандидаты не преодолели барьер в 1%.