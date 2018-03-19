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ЦИК завершила обработку данных 80% участков

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Центральная избирательная комиссия представила результаты кандидатов на выборах президента России после обработки 80% протоколов участковых комиссий.

По данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,18% голосов избирателей, его ближайший соперник, кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин с 12,30% голосов, его результат продолжает снижаться.

На третьем месте остается лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,98%). Политик потерял около 0,3% за последние полчаса.

Предварительные результаты голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы». Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала огласить предварительные итоги президентских выборов к трем часам ночи по московскому времени. 

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