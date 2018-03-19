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Путин лидирует на выборах в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге после подсчета 13% бюллетеней, сообщил глава городского избиркома Виктор Панкевич.

«Сейчас обработан 271 протокол — это порядка 13%. Результаты следующие: Владимир Путин — 76,07%, Павел Грудинин — 8,8%, Владимир Жириновский — 4,25%», — приводит слова главы избиркома ТАСС.

Он сообщил, что явка в Петербурге, по последним данным, составляет 64,11%. Комиссия зарегистрировала 119 обращений по поводу нарушений. Проверка подтвердила 12% из них, все нарушения были устранены, на итоги выборов они не повлияли, добавил Панкевич.

В Петербурге 18 марта открылся 1931 избирательный участок. 1880 из них были постоянными, еще 51 — временные. В Петербурге зарегистрировано 3,519 млн избирателей.

Напомним, Владимир Путин сохраняет лидерство на выборах президента России после обработки 60% протоколов. По данным ЦИК РФ, Путин набирает 75,57%.

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