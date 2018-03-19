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Путин заявил, что никто не должен чувствовать себя проигравшим на выборах

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Владимир Путин выступил перед волонтерами своего штаба и заявил, что рассчитывает на их дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим на этих выборах.

«При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что всё, что вы говорите, идет от души, искренне. И вам это удалось», — подчеркнул президент.

Путин поблагодарил граждан страны за оказанную ему поддержку, отметив, что они обеспечили «этот очень достойный результат».

«Для нас очень важно, и я тоже рассчитываю на вашу дальнейшую работу, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим», — отметил президент.

По последним данным, ЦИК завершила обработку 60% протоколов. Действующий президент Владимир Путин набрал 75,57% голосов и лидирует с большим отрывом.

Далее следуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,9%), представитель ЛДПР Владимир Жириновский (6,19%) и кандидат от «Гражданской платформы» Ксения Собчак (1,4%). Другие кандидаты не сумели преодолеть барьер в 1%.

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