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ЦИК РФ опубликовала данные после обработки 60% голосов

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Центризбирком России опубликовал данные после обработки 60% голосов, действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах, набирая 75,57%.

Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин (12,9%), третьим — представитель ЛДПР Владимир Жириновский (6,19%). Ксения Собчак набирает 1,4%, остальные кандидаты не преодолевают барьер в 1%.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала результат Путина феноменальным, так как, по оценкам, за него проголосовали более 50 млн россиян, что является лучшим для него результатом за все годы.

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