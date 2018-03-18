Президент РФ прокомментировал возможность конституционной реформы

Президент России Владимир Путин не планирует проведение конституционных реформ в течение нового президентского срока. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в своем предвыборном штабе 18 марта.

«Пока я никаких реформ не планирую конституционных», — ответил Путин на вопрос журналистов о возможных изменениях в Конституции РФ.

По итогам обработки более половины протоколов участковых комиссий действующий президент РФ Путин набирает 75% голосов избирателей. Его ближайший соперник — кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин, по итогам обработки 50% протоколов получает 13,39% голосов.