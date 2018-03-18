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Путин отреагировал на ситуацию с отравлением Скрипаля

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Президент России Владимир Путин, выступая в своем предвыборном штабе в Гостином Дворе, заявил, что узнал о ситуации с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем из СМИ.

Смертельно опасный «Новичок»
Что известно о таинственном боевом яде из России

«Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации и первое, что приходит в голову, что, если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт, надо это понимать», — отметил глава государства.

Российский лидер отметил, что у Москвы таких средств нет. «Мы всё наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей», — добавил он.

Серегей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Власти королевства, в том числе премьер-министр Тереза Мэй, обвинили Россию в причастности к инциденту, а после объявили о намерении выслать из страны 23 российских дипломатов. Министерство иностранных дел России в ответ сообщило о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании в Москве.

По версии Лондона, Скрипаль и его дочь были отравлены с помощью некоего отравляющего вещества «Новичок». В России все обвинения отвергают.

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