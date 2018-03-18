Прямой эфир
Сюжет:

Посольство РФ в Лондоне иронично прокомментировало ход «дела Скрипаля»

0
Фото: REUTERS/Phil Noble
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское посольство в Великобритании иронично прокомментировало ход расследования покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля в Солсбери.

На странице в социальной сети Twitter дипведомство отметило, что в отсутствии доказательств в расследовании определенно необходим Эркюль Пуаро, пишет RT.

Ждите ответа
Москва приступила к подготовке ответных мер на скандальные решения британского правительства

18 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна хотела бы расследовать отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери совместно с российской стороной.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. По словам британских властей, они были отравлены при помощи вещества «Новичок». 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к инциденту и в нарушении суверенитета страны Российскую Федерацию.

Эркюль Пуаро — герой детективных романов английской писательницы Агаты Кристи. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме не поверили в обещания предоставить России доступ к «делу Скрипаля»
Джонсон заявил о доказательствах изготовления Россией вещества «Новичок»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017