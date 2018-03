Посольство РФ в Лондоне иронично прокомментировало ход «дела Скрипаля»

Российское посольство в Великобритании иронично прокомментировало ход расследования покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля в Солсбери.

На странице в социальной сети Twitter дипведомство отметило, что в отсутствии доказательств в расследовании определенно необходим Эркюль Пуаро, пишет RT.

In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp