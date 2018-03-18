Посольство РФ в Лондоне иронично прокомментировало ход «дела Скрипаля»

Российское посольство в Великобритании иронично прокомментировало ход расследования покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля в Солсбери.

На странице в социальной сети Twitter дипведомство отметило, что в отсутствии доказательств в расследовании определенно необходим Эркюль Пуаро, пишет RT.

In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 марта 2018 г.

18 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна хотела бы расследовать отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери совместно с российской стороной.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. По словам британских властей, они были отравлены при помощи вещества «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к инциденту и в нарушении суверенитета страны Российскую Федерацию.

Эркюль Пуаро — герой детективных романов английской писательницы Агаты Кристи.