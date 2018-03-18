Джонсон заявил о доказательствах изготовления Россией вещества «Новичок»

Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Великобритания обладает доказательствами изготовления Россией нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом он сказал в интервью телеканалу BBC, не уточняя, о чем конкретно идет речь.

«У нас на самом деле есть доказательства, собранные на протяжении последних 10 лет, что Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала вещество «Новичок», — цитирует Джонсона ТАСС.

Бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. По словам британских властей, они были отравлены при помощи вещества «Новичок».

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что данный химикат мог быть произведен в Великобритании. При этом британские власти бездоказательно обвиняют во всем Россию.

Россия неоднократно заявляла о готовности помочь в расследовании инцидента, но Лондон засекретил всю информацию. Кроме определенных лиц, никто не знает, в каком состоянии и где сейчас находятся пострадавшие.