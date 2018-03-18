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Обработаны более 50% протоколов с участковых комиссий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Центральная избирательная комиссия завершила обработку половины протоколов участковых комиссий. Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на президентских выборах с 75% голосов избирателей.

По данным ЦИК, вторую позицию удерживает кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин. За него проголосовали 13,39% голосов избирателей. На третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34% голосов. 

Четвертую позицию удерживает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,42%. За ней следует Григорий Явлинский («Яблоко») с 0,82%.

Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Борис Титов («Партия роста») идут вровень, набирая по 0,65%, Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз») набирает 0,63% голосов избирателей по итогам обработки половины протоколов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала подвести предварительные итоги голосования к трем часам ночи по московскому времени. Она добавила, что с официальными результатами ЦИК «не будет торопиться».

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